„Ako porastu, porastu, ovo je mnogo važnije“: Šta Tramp kaže o cenama naftnih derivata zbog rata?

Danas pre 1 sat  |  S. D.
Predsednik SAD Donald Tramp izjavio danas u intervjuu za Rojters da ga ne brinu rastuće cene goriva u SAD, izazvane širenjem sukoba sa Iranom i naveo je da mu je prioritet američka vojna operacija. „Ne brine me to“, rekao je kada su ga pitali o višim cenama goriva na pumpama. „Cene će vrlo brzo pasti kada se ovo završi, a ako porastu, porastu, ali ovo je mnogo važnije od toga da cene benzina malo porastu“. Ove izjave označavaju promenu tona predsednika, koji je
