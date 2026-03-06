Sud u Prištini: Do 9. marta komentari na zahtev za ocenu ustavnosti procesa izbora predsednika

Ustavni sud u Prištini obavestio je predsednicu privremenih prištinskih institucija Aljbuljenu Hadžiu da je primio njen zahtev i zahtev još devet poslanika Samoopredeljenja za ocenu ustavnosti procesa izbora predsednika privremenih institucija.

Sud je naveo da poslanici i zainteresovane strane mogu da dostave komentare do 9. marta, prenose mediji u Prištini. Hadžiu je, nakon što je sednica skupštine o izboru predsednika sinoć prekinuta zbog nedostatka kvoruma, od ustavnog suda zatražila ocenu ustavnosti postupka za izbor predsednika i suspenzivnu meru za ustavni rok. Ocenu ustavnog suda zatražilo je i Samoopredeljenje, koje tvrdi da je raspuštanje skupštine, što je jutros učinila aktuelna predsednica