Sud u Prištini: Do 9. marta komentari na zahtev za ocenu ustavnosti procesa izbora predsednika

Euronews pre 45 minuta  |  Autor: Tanjug
Sud u Prištini: Do 9. marta komentari na zahtev za ocenu ustavnosti procesa izbora predsednika

Ustavni sud u Prištini obavestio je predsednicu privremenih prištinskih institucija Aljbuljenu Hadžiu da je primio njen zahtev i zahtev još devet poslanika Samoopredeljenja za ocenu ustavnosti procesa izbora predsednika privremenih institucija.

Sud je naveo da poslanici i zainteresovane strane mogu da dostave komentare do 9. marta, prenose mediji u Prištini. Hadžiu je, nakon što je sednica skupštine o izboru predsednika sinoć prekinuta zbog nedostatka kvoruma, od ustavnog suda zatražila ocenu ustavnosti postupka za izbor predsednika i suspenzivnu meru za ustavni rok. Ocenu ustavnog suda zatražilo je i Samoopredeljenje, koje tvrdi da je raspuštanje skupštine, što je jutros učinila aktuelna predsednica
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Kurti: Ponovljeni izbori nisu rešenje, odluka Osmani neustavna

Kurti: Ponovljeni izbori nisu rešenje, odluka Osmani neustavna

Insajder pre 40 minuta
Samoopredeljenje podnelo Ustavnom sudu zahtev za ocenu ustavnosti izbora predsednika Kosova

Samoopredeljenje podnelo Ustavnom sudu zahtev za ocenu ustavnosti izbora predsednika Kosova

Newsmax Balkans pre 25 minuta
Kurti: Ponovljeni izbori nisu rešenje, odluka Osmani neustavna

Kurti: Ponovljeni izbori nisu rešenje, odluka Osmani neustavna

NIN pre 10 minuta
Velika politička kriza na Kosovu: Osmani zakazala konsultacije za 13 sati

Velika politička kriza na Kosovu: Osmani zakazala konsultacije za 13 sati

Danas pre 5 sati
Osmani raspustila Skupštinu: Najavila vanredne izbore na Kosovu

Osmani raspustila Skupštinu: Najavila vanredne izbore na Kosovu

Nedeljnik pre 6 sati
Predsednica Kosova raspisala nove parlamentarne izbore

Predsednica Kosova raspisala nove parlamentarne izbore

N1 Info pre 7 sati
Osmani raspustila Skupštinu, Kosovo ide na izbore

Osmani raspustila Skupštinu, Kosovo ide na izbore

Beta pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoUstavni sudKosovo i MetohijaPrištinaIzbori

Politika, najnovije vesti »

Milan Radonjić o Ćacilendu: Simbol uzurpacije, ali i simbol slabosti, imamo tendenciju da se policija militarizuje

Milan Radonjić o Ćacilendu: Simbol uzurpacije, ali i simbol slabosti, imamo tendenciju da se policija militarizuje

N1 Info pre 5 minuta
Kurti: Ponovljeni izbori nisu rešenje, odluka Osmani neustavna

Kurti: Ponovljeni izbori nisu rešenje, odluka Osmani neustavna

Insajder pre 40 minuta
Đurić izrazio razumevanje složenih izazova sa kojima se Izrael suočava, osudio kršenje suvereniteta Azerbejdžana

Đurić izrazio razumevanje složenih izazova sa kojima se Izrael suočava, osudio kršenje suvereniteta Azerbejdžana

RTV pre 10 minuta
Zdravko Ponoš za Danas o tome kako Vučić „čuva“ građanke i građane Srbije u velikom svetskom ratu

Zdravko Ponoš za Danas o tome kako Vučić „čuva“ građanke i građane Srbije u velikom svetskom ratu

Danas pre 35 minuta
Kurti: Ponovljeni izbori nisu rešenje, odluka Osmani neustavna

Kurti: Ponovljeni izbori nisu rešenje, odluka Osmani neustavna

NIN pre 10 minuta