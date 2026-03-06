Tramp: Kuba će ubrzo pasti, SAD spremaju specijalnu politiku prema Havani

Insajder pre 28 minuta
Tramp: Kuba će ubrzo pasti, SAD spremaju specijalnu politiku prema Havani

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će Kuba "ubrzo pasti" i da će američka administracija, nakon sukoba sa Iranom, postaviti američkog državnog sekretara Marka Rubija da vodi posebnu politiku prema toj zemlji.

"Radi odličan posao, a sledeći cilj je specijalna Kuba", dodao je Tramp, misleći na Rubija, koji, kako je naveo, prvo mora da završi prethodne zadatke pre nego što se posveti Havani. U razgovoru za CNN, Tramp je rekao da Kuba "želi da postigne dogovor" i da SAD sada planiraju da intervenišu kako bi ostvarile svoje ciljeve nakon 50 godina. "Pratimo situaciju 50 godina, i Kuba je sada praktično pala u naše ruke zbog mene. Radi se vrlo dobro", rekao je američki
