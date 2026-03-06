Vremenska prognoza za petak 6. mart 2026: Danas sunčano i relativno toplo

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na dva metra visine. Vetar slab, na istoku i umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od minus dva do šest, a najviša dnevna od 15 do 18. U Beogradu danas pretežno sunčano i relativno toplo. Ujutru hladno, na širem području grada slab prizemni mraz. Vetar slab do umeren severni. Najniža temperatura od dva do šest, a najviša dnevna oko 18.