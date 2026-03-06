RHMZ objavio kakvo će vreme biti sledeće nedelje u Srbiji

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
RHMZ objavio kakvo će vreme biti sledeće nedelje u Srbiji

U Srbiji će u subotu, 7. marta jutro biti hladno sa slabim prizemnim mrazem, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta, sa temperaturama od minus dva do 20 stepeni, saopštio je danas Republički Hidrometeorološki Zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju, povremeno i jak, istočni i jugoistočni. U Beogradu će posle hladnog jutra sa prizemnim mrazem biti sunčano i relativno toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 19 stepeni. Toplo vreme za ovo doba godine zadržaće se i u narednih sedam dana, potvrdio je RHMZ. (Telegraf.rs/Tanjug)
