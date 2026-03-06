Proleće je sve bliže: U Beogradu 18, u Negotinskoj Krajini čak 20 stepeni

Širom zemlje temperature rastu, dok će samo ujutru ponegde biti mraza

U Srbiji će u petak, 6. marta ujutru biti hladno sa slabim prizemnim mrazem, ponegde se očekuje i slab mraz na dva metra visine dok će tokom dana biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Najniža temperatura biće od minus dva do šest, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni, u Negotinskoj Krajini do 20 stepeni. Duvaće slab, na istoku i umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni vetar. U