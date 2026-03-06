Zelenski zapretio Orbanu vojnicima, sada mu stigao žestok odgovor: Mađarski premijer tvrdi da je ovo konačni cilj EU i Ukrajine

Zelenski zapretio Orbanu vojnicima, sada mu stigao žestok odgovor: Mađarski premijer tvrdi da je ovo konačni cilj EU i Ukrajine…

Kako je naveo Orban, pretnje Zelenskog stižu u istom trenutku dok "mađarska opozicija staje na stranu Kijeva i Brisela".

Orban je naveo na platformi X da je plan EU i Ukrajine uspostavljanje proukrajinske vlade u Budimpešti koja bi slala mađarski novac Kijevu i odvojila Mađarsku od jeftinih ruskih energeneta. "Branićemo interese naše nacije. Računajte na to", poručio je Viktor Orban. Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto rekao je u četvrtak daniko ne može da preti Mađarskoj ili njenom premijeru, reagujući na izjavu Zelenskog da bi mogao "da da adresu jedne osobe u
