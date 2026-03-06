(Uživo) - Iran napada američke vojne baze: Nastavlja se evakuacija državljana Srbije, Tramp preti režimu u Teheranu

Mondo pre 53 minuta  |  Tamara Birešić
Tokom noći izraelski avioni izveli su 14. talas napada na Iran od subote, uz snažno bombardovanje Teherana i drugih gradova.

U Izraelu su se u četvrtak više puta oglašavale sirene zbog iranskih raketa, a u jednom slučaju navodno je korišćena i kasetna bojeva glava, iako nije bilo povređenih. Izraelska vojska ističe "sinhronizovanu akciju" i "istorijsku saradnju" sa SAD u operacijama protiv Irana. U Libanu su tokom noći zabeležene nove eksplozije u južnom Bejrutu, nakon što je izraelska vojska upozorila stanovnike da napuste čitava naselja, što je izazvalo paniku među građanima. O svim
IranLibanIzraelBliski IstokTeheranVelika BritanijaBejrutAir Serbia

