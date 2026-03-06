"Kuba će pasti prilično brzo": Tramp nagoveštava obračun s vladom još jedne države

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da će Kuba, čija je komunistička vlast decenijama suprotstavljenu Vašingtonu, "pasti prilično brzo", nagovestivši skori obračun sa vladom još jedne države, posle Venecuele i Irana.

Tramp je u telefonskom intervjuu za Si-En-En (CNN) rekao da su SAD trenutno fokusirane na rat protiv Irana, ali da je Kuba "spremna, posle 50 godina" i da će na to karipsko ostrvo poslati šefa dilomatije Marka Rubija, čiji su roditelji Kubanci izbegli u SAD. "Kuba će pasti prilično brzo. Oni toliko žarko žele da sklope dogovor, pa ću ja postaviti Marka tamo i videćemo kako će to funkcionisati", kazao je Tramp dok je hvalio američke vojne uspehe tokom njegovog