Na današnji dan, 6. mart

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Na današnji dan, 6. mart
Na današnji dan dogodilo se: 1475. Rođen je italijanski vajar, slikar, arhitekta i pisac Mikelanđelo Buonaroti, jedan od najvećih umetnika renesanse. 1480. U Toledu je potpisan sporazum kojim je Španija priznala portugalsko osvajanje Maroka, a Portugalija se odrekla pretenzija prema Kanarskim ostrvima. 1629. Nemački car Ferdinand II Habzburški izdao je Edikt o restituciji kojim je protestantskim knezovima naloženo da vrate katoličkoj crkvi sve posede zaplenjene od
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Na današnji dan: Rođen Mikelanđelo, Srbija postala kraljevina

Na današnji dan: Rođen Mikelanđelo, Srbija postala kraljevina

Radio 021 pre 1 sat
Na današnji dan, 6. mart

Na današnji dan, 6. mart

Šabačke novosti pre 54 minuta
Vremeplov: Srbija postala kraljevina

Vremeplov: Srbija postala kraljevina

RTV pre 7 sati
Na današnji dan, 6. mart

Na današnji dan, 6. mart

B92 pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MarokoPortugalrestitucijaŠpanija

Društvo, najnovije vesti »

Samofinansirajući studenti još danas mogu da se prijave za povraćaj školarina

Samofinansirajući studenti još danas mogu da se prijave za povraćaj školarina

Insajder pre 14 minuta
Pretežno sunčano, u Negotinskoj Krajini do 20 stepeni

Pretežno sunčano, u Negotinskoj Krajini do 20 stepeni

RTV pre 24 minuta
Samofinansirajući studenti još danas mogu da se prijave za povraćaj školarina

Samofinansirajući studenti još danas mogu da se prijave za povraćaj školarina

RTV pre 14 minuta
Kako rat na Bliskom istoku utiče na mene i na živote ljudi u Srbiji

Kako rat na Bliskom istoku utiče na mene i na živote ljudi u Srbiji

BBC News pre 4 minuta
Četiri faze napada migrene koje mnogi ne prepoznaju

Četiri faze napada migrene koje mnogi ne prepoznaju

N1 Info pre 19 minuta