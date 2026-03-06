Na današnji dan, 6. mart

B92 pre 55 minuta
Na današnji dan, 6. mart

Danas je petak, 6. mart. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1475 - Rođen je italijanski vajar, slikar, arhitekta i pisac Mikelanđelo Buonaroti, jedan od najvećih umetnika renesanse. U kamenu je klesao savršene proporcije ljudskog tela. U Sikstinskoj kapeli u Vatikanu oslikao je prizore iz Starog zaveta, uključujući ogromni "Strašni sud". Sagradio je Lorencovu biblioteku u Firenci, u Rimu je projektovao trg Kampodiljo, dovršio je palatu Farneze i radio na crkvi Svetog Petra. Pisao je stihove ("Soneti", "Madrigali").
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vremeplov: Srbija postala kraljevina

Vremeplov: Srbija postala kraljevina

RTV pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Rim

Društvo, najnovije vesti »

Izrelska vojska napala Bejrut, ljudi masovno beže

Izrelska vojska napala Bejrut, ljudi masovno beže

Beta pre 20 minuta
Vremeplov: Srbija postala kraljevina

Vremeplov: Srbija postala kraljevina

RTV pre 20 minuta
Primitivnost traje predugo da bi društvo ostalo neoštećeno

Primitivnost traje predugo da bi društvo ostalo neoštećeno

Radar pre 19 minuta
Izrelska vojska napala Bejrut, ljudi masovno beže (FOTO)

Izrelska vojska napala Bejrut, ljudi masovno beže (FOTO)

Danas pre 10 minuta
Vreme danas sunčano i relativno toplo

Vreme danas sunčano i relativno toplo

Danas pre 5 minuta