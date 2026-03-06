Ambasador Srbije u UAE: Novi polazak naših državljana iz Dubaija do kraja nedelje

Ambasador Srbije u UAE: Novi polazak naših državljana iz Dubaija do kraja nedelje

Ambasador Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Vladimir Marić izrazio je zadovoljstvo što su uz pomoć Beograda i Ministarstva spoljnih poslova uspeli da organizuju let kojim se iz UAE evakusalo više od 260 građana Srbije, i naglasio da se novi polazak očekuje do kraja nedelje.

"Veoma sam zadovoljan činjenicom da smo uspeli da u ovaj avion smestimo nešto više 260 naših sugrađana, koji su krenuli put Beograda, put aerodroma Nikola Tesla i svoje domovine", rekao je ambasador za Tanjug. Ambasador je naglasio da naših ljudi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ima mnogo, "hiljade i hiljade". "Sada uspevamo da vratimo kući nešto više od 260 ljudi, što znači da ih ostaje još dosta. Zato ćemo nastaviti da organizujemo ovakve letove i mislim da već
