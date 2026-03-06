Čadež: Austrija traži rešenje za status profesionalnih vozača iz Srbije u EU

NIN pre 48 minuta  |  Beta
Čadež: Austrija traži rešenje za status profesionalnih vozača iz Srbije u EU
Austrijska vlada i Privredna komora Austrije podržava pronalaženje prihvatljivog rešenja za problem sa kojim se suočavaju profesionalni vozači kamiona iz Srbije i regiona prilikom ulaska i boravka u zemljama Evropske unije, izjavio je predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež nakon sastanaka u Beču sa predstavnicima austrijskih institucija i privrede. Čadež je u austrijskoj prestonici razgovarao sa generalnim sekretarom Ministarstva privrede, energetike
