Vozači kamiona Zapadnog Balkana traže dugoročne vize zbog ograničenja boravka u Šengenu

Profesionalni vozači Zapadnog Balkana zakazali su za danas sastanak.

Od 10. aprila predviđena je puna primena sistema i pravila 90/180. Velibor Peulić, glavni koordinator konzorcijuma "Logistika BiH" smatra da je neophodan zajednički odgovor regiona u razgovorima sa Briselom. Aleksandar Simić iz NALED-a kaže da bi dugoročne vize za prevoznike mogle da ublaže problem vozačima. Prevoznici iz Srbije i regiona najavljuju nove blokade šengenskih granica zbog problema s evropskim sistemom kontrole. Posle blokada krajem januara, činilo se