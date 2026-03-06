Kurti: Ponovljeni izbori nisu rešenje, odluka Osmani neustavna

Premijer Kosova Aljbin Kurti je rekao danas da novi vanredni parlamentarni izbori nisu rešenje, dok je dekret predsednice Kosova Vjose Osmani o raspuštanju parlamenta ocenio "neustavnim".

Aljbin Kurti je rekao da ne očekuje veće promene ako se održe novi izbori. "Ne vidim kako oni mogu biti rešenje u ovom trenutku. Potrebno je 80 glasova za izbor predsednika. Ne možemo očekivati da pokrenemo nove izbore u ponovljenim kampanjama, gde sada moramo da kažemo da sam dobio najmanje 80 poslanika", kazao je on na konferenciji za novinare. Kurti je dodao da bi ponovljeni izbori bili "nastavak institucionalne i zakonodavne agonije uopšte", što je ocenio