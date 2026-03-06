Predsednik Srbije se oglasio o cenama goriva: Evo koliko je poskupelo Doneli smo odluku da poskupljenje goriva danas ide do 3 dinara, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Da bi zaustavili inflaciju, pomogli građanima i privredi u narednih sedam dana pripremićemo načine kako da to ostvarimo. Predsednik Srbije je rekao da bi gorivo realno moralo da poskupi u maloprodaji za 15 do 20 dinara, ali je doneta odluka da poskupljenje danas bude najviše 3 dinara. - Notorna je laž je da se nafta normalno izvozi iz zemalja Zaliva odnosno iz Ormunskog zaliva. Ogromna je nestašica nafte, već sada je na 90 dolara za barel, za 48 sati ići će na 100.