Predsednik Srbije se oglasio o cenama goriva: Evo koliko je poskupelo

RINA pre 12 minuta
Predsednik Srbije se oglasio o cenama goriva: Evo koliko je poskupelo

Predsednik Srbije se oglasio o cenama goriva: Evo koliko je poskupelo Doneli smo odluku da poskupljenje goriva danas ide do 3 dinara, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Da bi zaustavili inflaciju, pomogli građanima i privredi u narednih sedam dana pripremićemo načine kako da to ostvarimo. Predsednik Srbije je rekao da bi gorivo realno moralo da poskupi u maloprodaji za 15 do 20 dinara, ali je doneta odluka da poskupljenje danas bude najviše 3 dinara. - Notorna je laž je da se nafta normalno izvozi iz zemalja Zaliva odnosno iz Ormunskog zaliva. Ogromna je nestašica nafte, već sada je na 90 dolara za barel, za 48 sati ići će na 100.
Otvori na rina.rs

Povezane vesti »

Poskupljenje goriva u Srbiji usled sukoba na Bliskom istoku i blokade Ormuskog moreuza

Poskupljenje goriva u Srbiji usled sukoba na Bliskom istoku i blokade Ormuskog moreuza

Naslovi.ai pre 7 minuta
Rat na Bliskom istoku gura cenu nafte Brent ka 90 dolara po barelu

Rat na Bliskom istoku gura cenu nafte Brent ka 90 dolara po barelu

Insajder pre 12 minuta
Objavljene nove cene, gorivo ipak poskupljuje

Objavljene nove cene, gorivo ipak poskupljuje

Bujanovačke pre 46 minuta
Gorivo poskupelo za 3 dinara: Na pumpama je benzin 184 a dizel 203 dinara do sledećeg petka

Gorivo poskupelo za 3 dinara: Na pumpama je benzin 184 a dizel 203 dinara do sledećeg petka

Nedeljnik pre 32 minuta
Dizel i benzin skuplji za po tri dinara: Ovo su precizne cene goriva

Dizel i benzin skuplji za po tri dinara: Ovo su precizne cene goriva

Blic pre 12 minuta
Poskupelo gorivo, velike gužve na pumpama u Šapcu; U Bosni ograničena prodaja na 100 litara

Poskupelo gorivo, velike gužve na pumpama u Šapcu; U Bosni ograničena prodaja na 100 litara

Šabačke novosti pre 42 minuta
Benzin i dizel poskupeli za po 3 dinara po litru

Benzin i dizel poskupeli za po 3 dinara po litru

Pressek pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićInflacijaPredsednik SrbijeDolarnafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Poskupljenje goriva u Srbiji usled sukoba na Bliskom istoku i blokade Ormuskog moreuza

Poskupljenje goriva u Srbiji usled sukoba na Bliskom istoku i blokade Ormuskog moreuza

Naslovi.ai pre 7 minuta
Rat na Bliskom istoku gura cenu nafte Brent ka 90 dolara po barelu

Rat na Bliskom istoku gura cenu nafte Brent ka 90 dolara po barelu

Insajder pre 12 minuta
Vlada Srbije usvojila Nacrt zakona o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda

Vlada Srbije usvojila Nacrt zakona o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda

Nova ekonomija pre 7 minuta
Razgovor dobavljača iz Srbije i trgovaca iz Severne Makedonije o saradnji

Razgovor dobavljača iz Srbije i trgovaca iz Severne Makedonije o saradnji

Nova ekonomija pre 17 minuta
Završava se sezona skijanja - poznata srpska planina najavila promene sledeće godine

Završava se sezona skijanja - poznata srpska planina najavila promene sledeće godine

Kamatica pre 7 minuta