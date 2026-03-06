Priština: Osmani raspustila skupštinu privremenih institucija, slede izbori

RTV pre 57 minuta  |  Tanjug
Priština: Osmani raspustila skupštinu privremenih institucija, slede izbori

PRIŠTINA - Predsednica privrmenih prištinskih institucija Vjosa Osmani saopštila je jutros da je donela ukaz o raspuštanju parlamenta, nakon što skupština sinoć, zbog neostatka kvoruma, nije izabrala predsednika privremenih institucija. Osmani je na pres konferenciji rekla da je neuspeh poslanika da izaberu predsednika gurnuo tzv. Kosovo u nove izbore.

"Postupak izbora predsednika, iako može početi do 60 dana pre roka, ne može se dalje odlagati, već se mora završiti najkasnije 30 dana pre kraja tekućeg mandata. Ustav jasno predviđa da Skupština koja ne uspe da izabere predsednika ne može beskonačno da odugovlači proces, kao što se pokušava, već se suočava sa jasnim ustavnim mehanizmom koji vodi do njenog raspuštanja. Konačni rok je jasan. Članovi Skupštine su imali 23 dana na raspolaganju da izvrše ovu ustavnu
Ključne reči

KosovoUstavni sudFacebookFejsbukPrištinaIzboriVjosa Osmani

