UŽIVO Pogođen američki naftni tanker kod obale Kuvajta, Iran najavljuje intenziviranje napada
Sputnik pre 15 minuta
Sedmi dan sukoba na Bliskom istoku. Snage Irana napale Izrael koristeći rojeve samoubilačkih dronova i rakete Hajber sa kasetnim bojevim glavama. Katar presreo iranski dron usmeren na vazdušnu bazu al-Udeid, najveću američku vojnu bazu na Bliskom istoku. Izrael bombarduje Teheran i južni deo Bejruta. Ponovo je gađan Bahrein.
Udar na školu u Minabu, u kome je ubijeno više od 150 dece, najverovatnije je izvela američka vojska, piše „Njujork tajms“, pozivajući se na američke istražitelje. Francuski nosač aviona "Šarl de Gol", premešten iz Baltičkog mora nakon eskalacije na Bliskom istoku, stići će u Sredozemno more u subotu, saopštila je francuska ministarka odbrane Katrin Votren.