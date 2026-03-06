Tramp: Želimo da izaberemo ko će voditi Iran u budućnosti, da se ne bismo vraćali za pet godina

Tramp: Želimo da izaberemo ko će voditi Iran u budućnosti, da se ne bismo vraćali za pet godina
Telegraf pre 30 minuta | Telegraf.rs
Američki predsednik Donald Tramp je u rekao da Sjedinjene Države moraju biti uključene u izbor sledećeg lidera Irana i rekao da bi bilo "divno" kada bi iranske kurdske snage sa sedištem u Iraku prešle u Iran kako bi pokrenule napade na snage bezbednosti tamo.
Tramp je u telefonskom intervjuu za Reuters rekao da misli da sledeći lider Irana verovatno neće biti sin pokojnog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, koji se pojavio kao vodeći kandidat za naslednika svog oca, koji je ubijen u vojnom napadu na početku rata. "Moraćemo da izaberemo tu osobu zajedno sa Iranom. Moraćemo da izaberemo tu osobu", rekao je Tramp. Američki predsednik je takođe ohrabrio iranske kurdske snage da krenu u ofanzivu, govoreći šest dana