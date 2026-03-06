Tramp: Želimo da izaberemo ko će voditi Iran u budućnosti, da se ne bismo vraćali za pet godina

Telegraf pre 30 minuta  |  Telegraf.rs
Tramp: Želimo da izaberemo ko će voditi Iran u budućnosti, da se ne bismo vraćali za pet godina

Američki predsednik Donald Tramp je u rekao da Sjedinjene Države moraju biti uključene u izbor sledećeg lidera Irana i rekao da bi bilo "divno" kada bi iranske kurdske snage sa sedištem u Iraku prešle u Iran kako bi pokrenule napade na snage bezbednosti tamo.

Tramp je u telefonskom intervjuu za Reuters rekao da misli da sledeći lider Irana verovatno neće biti sin pokojnog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, koji se pojavio kao vodeći kandidat za naslednika svog oca, koji je ubijen u vojnom napadu na početku rata. "Moraćemo da izaberemo tu osobu zajedno sa Iranom. Moraćemo da izaberemo tu osobu", rekao je Tramp. Američki predsednik je takođe ohrabrio iranske kurdske snage da krenu u ofanzivu, govoreći šest dana
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Tramp kaže da mora da bude uključen u imenovanje novog iranskog vođe

Tramp kaže da mora da bude uključen u imenovanje novog iranskog vođe

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIrakIzraelNECIzboriDonald Trampsjedinjene američke državeali hamneirat u iranu

Svet, najnovije vesti »

Živiš u Dubaiju, zar te nije strah?

Živiš u Dubaiju, zar te nije strah?

Velike priče pre 10 minuta
Može li se biti “onako sam za Trampa”?

Može li se biti “onako sam za Trampa”?

Velike priče pre 25 minuta
Hegset: SAD imaju dovoljno municije, akcija protiv Irana je tek počela

Hegset: SAD imaju dovoljno municije, akcija protiv Irana je tek počela

Politika pre 0 minuta
Avion „Er Fransa” primoran da se vrati nakon raketnih napada na Bliskom istoku

Avion „Er Fransa” primoran da se vrati nakon raketnih napada na Bliskom istoku

Politika pre 0 minuta
Francuski nosač aviona stiže u Sredozemno more u subotu

Francuski nosač aviona stiže u Sredozemno more u subotu

Politika pre 0 minuta