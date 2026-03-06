"Nismo napali naše susede" Arakči: Napali smo američke mete

"Nismo napali naše susede" Arakči: Napali smo američke mete

MINISTAR spoljnih poslova Irana Abas Arakči rekao je da iranski napadi nisu usmereni na susedne muslimanske zemlje, već na američke vojne baze i postrojenja u tim državama.

Foto: Profimedia - Nismo napali naše susede. Nismo napali muslimanske zemlje. Napali smo američke mete i američke baze, američke instalacije, koje se nažalost nalaze na tlu naših suseda - izjavio je Arakči u intervjuu za NBC njuz. Od kada su SAD i Izrael pokrenuli napade širom Irana prošlog vikenda, Islamska Republika je uzvratila ispaljivanjem raketa i dronova širom regiona, napadajući Bahrein, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate i druge zemlje. Šef iranske
