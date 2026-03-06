Trump: Iran je izgubio sve što se moglo izgubiti, nema potrebe za kopnenom invazijom

WASHINGTON - Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ekskluzivnom razgovoru za NBC da želi potpunu smjenu vodstva u Iranu te da ima na umu nekoliko osoba koje smatra prikladnima za novog prikladnog vođu.

Trump je također otkrio da se poduzimaju koraci kako bi se osiguralo da njegovi kandidati prežive rat. "Želimo ući i sve počistiti", rekao je Trump u telefonskom razgovoru, piše NBC News. U drugom intervjuu za Axios Trump je rekao da mora biti uključen u izbor sljedećeg vođe Irana. "Imamo ljude koji bi dobro obavili posao" "Ne treba nam netko tko će se baviti obnovom idućih deset godina", izjavio je predsjednik. "Želimo da dobiju dobrog vođu. Imamo nekoliko ljudi