Američki i izraelski avioni napadaju - odjekuju eksplozije, nebo "gori" FOTO/VIDEO

Američki i izraelski borbeni avioni napali su skladište nafte u južnom Teheranu, objavila je agencija Fars, povezana sa Islamskom revolucionarnom gardom (IRGC).

Poluzvanična agencija Mehr navela je da se objekat nalazi u blizini teheranske rafinerije nafte. Iranska novinska agencija ILNA, javila je, pozivajući se na dobro obavešteni izvor, da vazdušni napad nije oštetio teheransku rafineriju i da nema poremećaja u njenom radu. Izvor je rekao da su, prema početnim dokazima, naftni depo i cevovodi Rej bili meta napada. Eksplozije su prijavljene u nekoliko oblasti Teherana nakon što je izraelska vojska saopštila da je