Siner se jedva oznojio na startu Indijan Velsa



Italijan Janik Siner veoma ubedljivo je startovao na Mastersu u Indijan Velsu pobedom nad Daliborom Svrčinom iz Češke.

U meču koji je trajao samo sat vremena i pet minuta, drugi teniser sveta se jedva oznojio i na kraju slavio trijumf rezultatom 2:0 (6:1, 6:1). Suvišno je reći da je Siner dominirao od početka do kraja, a ukupno mu je bilo dovoljno da pet puta oduzme servis protivniku. U narednoj rundi za rivala će imati Denisa Šapovalova, koji je znatno teže slavio protiv Argentinca Ečeverija – 2:1 (6:3, 2:6, 7:6). Od ostalih mečeva odigranih prethodne noći, izdvaja se maratonski
