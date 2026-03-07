Svet na ivici: Iran bira vrhovnog vođu u naredna 24 sata

B92 pre 10 minuta
Svet na ivici: Iran bira vrhovnog vođu u naredna 24 sata

Član Iranske skupštine stručnjaka, tela koje će birati sledećeg vrhovnog verskog vođu Irana, Hosein Mocafari, izjavio je danas da se nada da će odluka o novom lideru biti doneta u naredna 24 sata, preneli su iranski mediji.

Mocafari je pozvao iransku javnost da se uzdrži od spekulacija dok je izborni proces u toku, prenosi BBC pozivajući se na iranski novinsku agenciju FARS povezanu sa Revolucionarnom gardom Irana. Nakon ubistva ajatolaha Alija Hamneija iranski ajatolasi pozvali su na ubrzavanje procesa imenovanja novog vrhovnog verskog vođe Irana, objavila je agencija Tasnim. Uticajni ajatolah Nuri Hamedani je rekao da je važno "razočarati neprijatelja i sačuvati jedinstvo i
Tramp: Danas će Iran biti veoma teško pogođen; Vašington post: Moskva dostavlja Teheranu podatke o američkim položajima

RTS pre 20 minuta
Naslednik Hamneija mogao bi biti poznat već sutra

Politika pre 10 minuta
Ime vrhovnog ajatolaha poznato za 24 časa? Novi vrhovni verski vođa Irana mogao bi biti izabran ubrzo

Večernje novosti pre 5 minuta
Novi napadi i efekti rata u Iranu na Bliski istok i Kavkaz

Slobodna Evropa pre 55 minuta
Zašto Moskva ne pomaže Teheranu?

Dojče vele pre 2 sata
Pogledajte šta je ostalo od aerodroma u Teheranu: Avioni unšteni, ostale samo olupine

Telegraf pre 1 sat
Pezeškijan: Iran nije napao susedne zemlje, već cilja američke vojne baze u regionu

RTV pre 2 sata
BLOG UŽIVO: Tramp zapretio dodatnim napadima na zvaničnike, iranska mornarica pokrenula talas napada dronovima na američke…

Insajder pre 20 minuta
Saveznici strahuju da će zbog rata u Iranu ostati bez američkog oružja koje su kupili

RTV pre 0 minuta
Tramp: Danas će Iran biti veoma teško pogođen; Vašington post: Moskva dostavlja Teheranu podatke o američkim položajima

RTS pre 20 minuta
Putin sa šefom Istražnog komiteta Rusije: Otkriveno kolika je šteta od zločina Kijeva u Donbasu

Sputnik pre 19 minuta
Rat na Bliskom istoku: Eksplozije u Teheranu, Iran gađao tankere i američke vojne baze

NIN pre 10 minuta