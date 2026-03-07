Svet na ivici: Iran bira vrhovnog vođu u naredna 24 sata

Član Iranske skupštine stručnjaka, tela koje će birati sledećeg vrhovnog verskog vođu Irana, Hosein Mocafari, izjavio je danas da se nada da će odluka o novom lideru biti doneta u naredna 24 sata, preneli su iranski mediji.

Mocafari je pozvao iransku javnost da se uzdrži od spekulacija dok je izborni proces u toku, prenosi BBC pozivajući se na iranski novinsku agenciju FARS povezanu sa Revolucionarnom gardom Irana. Nakon ubistva ajatolaha Alija Hamneija iranski ajatolasi pozvali su na ubrzavanje procesa imenovanja novog vrhovnog verskog vođe Irana, objavila je agencija Tasnim. Uticajni ajatolah Nuri Hamedani je rekao da je važno "razočarati neprijatelja i sačuvati jedinstvo i