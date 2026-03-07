Naš meteorolog je upravo objavio prognozu za mart i ovako nešto niko nije očekivao! Dobro je pogledajte, uskoro stiže opasna pojava

Sutra će jutro biti hladno sa slabim prizemnim mrazom, a tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine Najviša dnevna temperatura biće od 16 do 18 stepeni, dok će u Nišu dostići maksimalnih 19 stepeni Celzijusa Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutro će biti hladno sa slabim prizemnim mrazom.

Tokom dana preovladavaće sunčano i relativno toplo vreme za ovaj period godine, a najviša temperatura u većini mesta biće od 16 do 18 stepeni Celzijusa. U Nišu se procenjuje najviša temperatura u Srbiji od svega 19 stepeni Celzijusa. Minimalna temperatura kretaće se od 4 stepeni Celzijusa u Beogradu, do -4 stepeni Celzijusa na Kopaoniku. Takođe, sutra i početkom naredne sedmice u košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i sa olujnim
