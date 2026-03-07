Nagli preokret vremena: jutarnji mraz, a tokom dana pravo proleće

Nagli preokret vremena: jutarnji mraz, a tokom dana pravo proleće

BEOGRAD – U Srbiji će sutra jutro biti hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde i na dva metra visine, dok se po kotlinama i rečnim dolinama očekuje i kratkotrajna magla, a u toku dana pretežno sunčano vreme.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu uz nešto više oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, istočni i jugoistočni, uveče u pojačanju i sa udarima olujne jačine, dok će se najniža temperatura kretati od -1 do 6, a najviša od 15 do 19 stepeni. I u Beogradu će sutra jutro biti hladno, na širem području
