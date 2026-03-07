Vreme danas: Sunčano i toplo, do 20 stepeni

Vremenska prognoza za subotu, 7. mart. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Vreme narednih dana

Jutro hladno sa slabim prizemnim mrazem. Tokom danas se očekuje pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta. Temperature od minis dva do 20 stepeni. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju, povremeno i jak, istočni i jugoistočni. U glavnom gradu posle hladnog jutra sa prizemnim mrazem sunčano i relativno toplo. Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni. Toplo vreme za ovo doba godine zadržaće se i u narednih sedam dana.