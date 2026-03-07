Vreme danas: Sunčano i toplo, do 20 stepeni

Vesti online pre 2 sata  |  Sputnjik, Vesti online (M. B.)
Vreme danas: Sunčano i toplo, do 20 stepeni

Vremenska prognoza za subotu, 7. mart. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Vreme narednih dana

Jutro hladno sa slabim prizemnim mrazem. Tokom danas se očekuje pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta. Temperature od minis dva do 20 stepeni. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju, povremeno i jak, istočni i jugoistočni. U glavnom gradu posle hladnog jutra sa prizemnim mrazem sunčano i relativno toplo. Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni. Toplo vreme za ovo doba godine zadržaće se i u narednih sedam dana.
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za nedelju, 8. mart: Ujutru hladno, tokom dana sunčano i do 19 stepeni

Vremenska prognoza za nedelju, 8. mart: Ujutru hladno, tokom dana sunčano i do 19 stepeni

Serbian News Media pre 1 sat
Vremenska prognoza za nedelju, 8. mart: Ujutru hladno, tokom dana sunčano i do 19 stepeni

Vremenska prognoza za nedelju, 8. mart: Ujutru hladno, tokom dana sunčano i do 19 stepeni

Insajder pre 2 sata
Kakvo nas vreme očekuje sutra?

Kakvo nas vreme očekuje sutra?

Danas pre 2 sata
Sunčan i topao 8. mart pred Novosađanima

Sunčan i topao 8. mart pred Novosađanima

Radio 021 pre 1 sat
U Kragujevcu danas do 19 stepeni

U Kragujevcu danas do 19 stepeni

RTK pre 4 sati
Tokom dana pretežno sunčano vreme

Tokom dana pretežno sunčano vreme

RTV Novi Pazar pre 4 sati
Naš meteorolog je upravo objavio prognozu za mart i ovako nešto niko nije očekivao! Dobro je pogledajte, uskoro stiže opasna…

Naš meteorolog je upravo objavio prognozu za mart i ovako nešto niko nije očekivao! Dobro je pogledajte, uskoro stiže opasna pojava

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatVremenska prognozavestivremedruštvo

Društvo, najnovije vesti »

Od 9. marta plovidba na Savi redukovana zbog nove faze izgradnje Novog savskog mosta

Od 9. marta plovidba na Savi redukovana zbog nove faze izgradnje Novog savskog mosta

Insajder pre 12 minuta
Od ponedeljka plovidba na Savi redukovana zbog izgradnje Novog savskog mosta

Od ponedeljka plovidba na Savi redukovana zbog izgradnje Novog savskog mosta

RTS pre 7 minuta
Polarni vrtlog se raspao na dva dela: Meteorolozi upozoravaju - stiže nagla promena vremena u Evropi

Polarni vrtlog se raspao na dva dela: Meteorolozi upozoravaju - stiže nagla promena vremena u Evropi

NIN pre 7 minuta
Ukida se popularna usluga slanja pošiljki preko ove kompanije! Evo do kada se moraju preuzeti paketi sa kioska u Hrvatskoj

Ukida se popularna usluga slanja pošiljki preko ove kompanije! Evo do kada se moraju preuzeti paketi sa kioska u Hrvatskoj

Blic pre 12 minuta
Najbolje maslinovo ulje na svetu je u – srpskom manastiru! Tajnu doneo mitropolit Amfilohije

Najbolje maslinovo ulje na svetu je u – srpskom manastiru! Tajnu doneo mitropolit Amfilohije

Sputnik pre 12 minuta