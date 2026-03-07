Sunčan i topao 8. mart pred Novosađanima

Radio 021 pre 7 sati  |  021.rs
Sunčan i topao 8. mart pred Novosađanima

Osmi mart u Novom Sadu biće sunčan i topao.

Jutro će biti hladnije, očekuje se i mraz, a temperatura će biti oko jedan stepen. Tokom dana očekuje se otopljenje, sunčano vreme i maksimalna temperatura do 19 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, a povremeno i jak. I naredni dani biće topli za ovaj period godine, a jutra hladna. U ponedeljak i utorak će se temperatura kretati između četiri i 17 stepeni, dok će u sredu biti 18 stepeni. Biometeorološka prognoza za nedelju, 8. mart: Nastavlјa se period sa povolјnom
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Sutra ali i naredne sedmice prolećne temperautre

Sutra ali i naredne sedmice prolećne temperautre

RTV Novi Pazar pre 39 minuta
Vremenska prognoza 8. mart 2026.

Vremenska prognoza 8. mart 2026.

RTS pre 2 sata
Nagli preokret vremena: jutarnji mraz, a tokom dana pravo proleće

Nagli preokret vremena: jutarnji mraz, a tokom dana pravo proleće

IndeksOnline pre 5 sati
Vremenska prognoza za nedelju, 8. mart: Ujutru hladno, tokom dana sunčano i do 19 stepeni

Vremenska prognoza za nedelju, 8. mart: Ujutru hladno, tokom dana sunčano i do 19 stepeni

Serbian News Media pre 7 sati
Vremenska prognoza za nedelju, 8. mart: Ujutru hladno, tokom dana sunčano i do 19 stepeni

Vremenska prognoza za nedelju, 8. mart: Ujutru hladno, tokom dana sunčano i do 19 stepeni

Insajder pre 8 sati
Kakvo nas vreme očekuje sutra?

Kakvo nas vreme očekuje sutra?

Danas pre 8 sati
Vreme danas: Sunčano i toplo, do 20 stepeni

Vreme danas: Sunčano i toplo, do 20 stepeni

Vesti online pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadOsmi mart

Društvo, najnovije vesti »

Stvaraju se zastoji: Saobraćajna nesreća ispred tunela Šarani: vozila se sa autoputa preusmeravaju na Takovo

Stvaraju se zastoji: Saobraćajna nesreća ispred tunela Šarani: vozila se sa autoputa preusmeravaju na Takovo

Blic pre 14 minuta
Krajnje je vreme za studentski spoljnopolitički tim: Novo pismo jednog profesora studentima

Krajnje je vreme za studentski spoljnopolitički tim: Novo pismo jednog profesora studentima

Danas pre 4 minuta
Razglednica iz besprizora

Razglednica iz besprizora

Danas pre 1 sat
Vozač u Mladenovcu bez pojasa i dokumenata, u neregistrovanom autu prevozio dvoje dece

Vozač u Mladenovcu bez pojasa i dokumenata, u neregistrovanom autu prevozio dvoje dece

Danas pre 44 minuta
Alarm upaljen, stručnjaci izdali upozorenje! Svaka peta osoba će oboleti od ove opake bolesti: Evo zašto su i muškarci i žene…

Alarm upaljen, stručnjaci izdali upozorenje! Svaka peta osoba će oboleti od ove opake bolesti: Evo zašto su i muškarci i žene u Srbiji u zoni visokog rizika

Blic pre 29 minuta