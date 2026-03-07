Sunčan i topao 8. mart pred Novosađanima

Osmi mart u Novom Sadu biće sunčan i topao.

Jutro će biti hladnije, očekuje se i mraz, a temperatura će biti oko jedan stepen. Tokom dana očekuje se otopljenje, sunčano vreme i maksimalna temperatura do 19 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, a povremeno i jak. I naredni dani biće topli za ovaj period godine, a jutra hladna. U ponedeljak i utorak će se temperatura kretati između četiri i 17 stepeni, dok će u sredu biti 18 stepeni. Biometeorološka prognoza za nedelju, 8. mart: Nastavlјa se period sa povolјnom