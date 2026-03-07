Ministarstvo spoljnih poslova: Bezbedno evakuisani srpski državljani iz UAE

Ministarstvo spoljnih poslova: Bezbedno evakuisani srpski državljani iz UAE
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije u koordinaciji sa Vladom i nacionalnom avio-kompanijom Er Srbija (Air Serbia), uspešno je organizovalo prvi specijalni let iz Dubaija, kojim je sinoć na beogradski aerodrom Nikola Tesla bezbedno doputovala grupa srpskih državljana iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), koja broji 262 putnika i decu u pratnji roditelja. „Reč je o još jednom evakuacionom letu organizovanom za naše građane koji su se našli na području Bliskog
