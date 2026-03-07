Evakuacija iz Dubaija: U Beograd bezbedno stiglo 262 državljana Srbije i deca, država najavila nove letove (FOTO)(VIDEO) Beograd – Specijalnim letom nacionalne avio-kompanije „Er Srbija” iz Dubaija večeras je na beogradski aerodrom „Nikola Tesla” bezbedno doputovala grupa od 262 državljana Srbije i dece u pratnji roditelja, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Evakuacija je organizovana u koordinaciji Ministarstva spoljnih poslova, Vlade Republike Srbije i