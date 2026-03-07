Evakuacija iz Dubaija: U Beograd bezbedno stiglo 262 državljana Srbije i deca, država najavila nove letove (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 1 sat
Evakuacija iz Dubaija: U Beograd bezbedno stiglo 262 državljana Srbije i deca, država najavila nove letove (FOTO)(VIDEO)
Evakuacija iz Dubaija: U Beograd bezbedno stiglo 262 državljana Srbije i deca, država najavila nove letove (FOTO)(VIDEO) Beograd – Specijalnim letom nacionalne avio-kompanije „Er Srbija” iz Dubaija večeras je na beogradski aerodrom „Nikola Tesla” bezbedno doputovala grupa od 262 državljana Srbije i dece u pratnji roditelja, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Evakuacija je organizovana u koordinaciji Ministarstva spoljnih poslova, Vlade Republike Srbije i
Otvori na rina.rs

Povezane vesti »

Avio-kompanija Emirejts ponovo uspostavlja letove do i iz Dubaija

Avio-kompanija Emirejts ponovo uspostavlja letove do i iz Dubaija

Newsmax Balkans pre 42 minuta
Svi letovi iz Dubaija obustavljeni su u subotu ujutru

Svi letovi iz Dubaija obustavljeni su u subotu ujutru

Nedeljnik pre 1 sat
Nacionalni prevoznik UAE uvodi drastične mere: Otkazani svi letovi do i iz Dubaija!

Nacionalni prevoznik UAE uvodi drastične mere: Otkazani svi letovi do i iz Dubaija!

Blic pre 1 sat
Evakuacija iz Dubaija: U Beograd bezbedno stiglo 262 državljana Srbije i deca, država najavila nove letove (FOTO)(VIDEO)

Evakuacija iz Dubaija: U Beograd bezbedno stiglo 262 državljana Srbije i deca, država najavila nove letove (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 1 sat
Bezbedno evakuisani srpski državljani iz UAE: Avion "Air Serbia" sleteo sa 262 putnika (foto)

Bezbedno evakuisani srpski državljani iz UAE: Avion "Air Serbia" sleteo sa 262 putnika (foto)

Euronews pre 1 sat
Pogođen aerodrom u Dubaiju? Kruže stravični snimci

Pogođen aerodrom u Dubaiju? Kruže stravični snimci

Telegraf pre 1 sat
​UAE: do daljeg obustavljeni svi letovi na relaciji sa Dubaijem

​UAE: do daljeg obustavljeni svi letovi na relaciji sa Dubaijem

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada Republike SrbijeNikola TeslaAerodrom Nikola TeslaAerodromTeslaAir Serbia

Društvo, najnovije vesti »

Naslovne strane za subotu, 7. mart 2026. godine

Naslovne strane za subotu, 7. mart 2026. godine

Beta pre 12 minuta
Ženetine

Ženetine

Peščanik pre 31 minuta
Izrael u skloništu

Izrael u skloništu

Peščanik pre 6 minuta
Građani prikupljaju hranu za napuštene pse i mačke na 53 lokacije širom Srbije

Građani prikupljaju hranu za napuštene pse i mačke na 53 lokacije širom Srbije

Jugmedia pre 36 minuta
U Kragujevcu danas do 19 stepeni

U Kragujevcu danas do 19 stepeni

RTK pre 16 minuta