UŽIVO Rat na Bliskom istoku: Broj žrtava u Iranu porastao na 1.172, građana vojna baza SAD u Bahreinu

Prošlo je nedelju dana otkako su Sjedinjene Države i Izrael započeli rat sa Iranom, izazivajući širi sukob širom Bliskog istoka za koji Ujedinjene nacije upozoravaju da bi mogao da izmakne kontroli.

Na terenu, prestravljeni stanovnici Libana i Irana masovno se raseljavaju zbog stalnog bombardovanja dok susedne zemlje Persijskog zaliva odbijaju iranske napade. 22.10 Irački premijer Mohamed Šija Al Sudani je današnji napad na američku ambasadu u Bagdadu okarakterisao kao teroristički udar. Tvrdi se da je projektil pogodio prostor gde se u američkoj ambasadi spuštaju helikopteri. Američka ambasada se nalazi na prostoru kakav zauzimaju i druge diplomtske misije,