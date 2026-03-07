"Rusija raspoređuje vojsku na granicama sa NATO državama" Otkriće obaveštanih službi članice EU: Moskva će biti spremna za vojni sukob velikih razmera

Kurir pre 2 sata  |  Beta)
Rusija raspoređuje pojedinačne vojne jedinice s borbenim iskustvom iz Ukrajine na granicama sa zemljama članicama NATO, što bi mogla da iskoristi kao čvorišta u sukobu sa tim savezom posle rata u Ukrajini, saopštila je danas u godišnjoj proceni bezbednosnih pretnji Obaveštajna služba Litvanije.

Ukoliko sankcije budu ukinute, Rusija bi za šest godina bila spremna za "vojni sukob velikih razmera" s NATO-om, piše u obaveštajnoj proceni, prenosi agencija Rojters. Ruska vojna industrija je napredovala uz pomoć Kine, što je omogućilo Moskvi da smanji zavisnost od zapadne tehnologije. U izveštaju se navodi da bi višak ruskog naoružanja doveo do "posledica po globalnu bezbednost". Litvanske obaveštajne službe procenjuju da bi "Rusija verovatno stvorila ne samo
Danas pre 10 sati
