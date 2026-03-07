(Video) "Imamo debelu kožu i gorko meso, nismo lak plen" Prvo oglašavanje predsednika UAE od početka rata na Bliskom istoku: Najavio sledeći korak!

Predsednik Ujedinjeni Arapski Emirati i vladar Abu Dabija Mohamed bin Zajed Al Nahjan izjavio je da se njegova država trenutno nalazi u ratnom stanju, ali je naglasio da je situacija u zemlji stabilna i pod kontrolom.

U prvom javnom obraćanju nakon što je Iranska revolucionarna garda pokrenula raketne napade na UAE, u trenutku kada traju i američko-izraelski udari na Iran, Al Nahjan je poručio da njegova zemlja neće biti laka meta. On je istakao da će država učiniti sve kako bi zaštitila teritoriju i građane, naglašavajući da su i svi stanovnici Emirata deo iste zajednice i da će vlast ispuniti svoju obavezu prema njima. - UAE imaju debelu kožu i gorko meso, mi nismo lak plen.