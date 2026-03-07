Đoković - Majhžak, uživo: Novakov meč u Indijan Velsu već kasni

Novak Đoković počinje turnir u Indijan Velsu i prvi rival biće mu Kamil Majhžak.

Srbin je bio slobodan na startu takmičenja i u drugom kolu ga čeka Poljak koji je priznao da mu se divi i da ga najveći igrač svih vremena inspiriše. Dešavanja sa meča pratite na MONDU. Ribakina je pobedila Baptist - 7:6, 2:6, 6:2. Što znači da će Novakov meč uskoro da počne. Đoković čeka da igra protiv Majhžaka, a za to vreme je saznao ime rivala u trećem kolu, biće to Aleksandar Kovačević (Amerika) koji je bio ubedljiv protiv favorita Korentana Mutea - 6:1, 6:4.