Neočekivan termin za Novaka Đokovića: Da li je moguće da su Amerikanci ovo uradili?

Mondo pre 4 sati  |  Milutin Vujičić
Neočekivan termin za Novaka Đokovića: Da li je moguće da su Amerikanci ovo uradili?

Srpski teniser Novak Đoković konačno je saznao termin svog prvog meča koji igra na Indijan Velsu.

Đoković je preskočio prvo kolo i dugo su ga organizatori držali u neizvesnosti oko termina druge runde, da bi sada iznenadili odlukom da najbolji svih vremena ipak igra u dnevnom terminu. Preciznije, ovo je termin koji će najviše odgovarati navijačima u Srbiji pošto će Đoković protiv Kamila Majhžaka igrati drugi meč dana na "Stadionu jedan", odnosno taj susret neće početi pre 22 časa u subotu po srpskom vremenu. To je inače devet sati razlike u odnosu na Los
