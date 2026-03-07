Šta je sve Vučić obećao u strategiji "Srbija 2030"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavlja Strategiju "Srbija 2030". Izjavio je da Srbiju do tada vidi kao članicu Evropske unije i da je najvažniji cilj u narednih 10 godina da sačuva mir i stabilnost. Vučić je naveo da će 2030. godine prosečna plata u Srbiji biti 1.320 evra, a 2035. godine 1.700 evra.

"Plate i penzije ne zavise od odluke države, poput minimalne zarade. Ovo neće biti lako ispuniti", rekao je Vučić tokom predstavljanja Strategije Srbija 2030. Naveo je da će ulaganja u kapitalne investicije do 2030. biti 17 milijardi evra, plus 31 milijardu do 2035. godine, ne računajući toškove za vojsku i policiju. "Za vojsku će biti izdvojeno ne manje od 15 milijardi evra", rekao je Vučić. Istakao je da su predviđanja da će po stopi rasta Srbija do 2030. godine