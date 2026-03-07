Šta je sve Vučić obećao u strategiji "Srbija 2030"

Nova pre 5 sati
Šta je sve Vučić obećao u strategiji "Srbija 2030"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavlja Strategiju "Srbija 2030". Izjavio je da Srbiju do tada vidi kao članicu Evropske unije i da je najvažniji cilj u narednih 10 godina da sačuva mir i stabilnost. Vučić je naveo da će 2030. godine prosečna plata u Srbiji biti 1.320 evra, a 2035. godine 1.700 evra.

"Plate i penzije ne zavise od odluke države, poput minimalne zarade. Ovo neće biti lako ispuniti", rekao je Vučić tokom predstavljanja Strategije Srbija 2030. Naveo je da će ulaganja u kapitalne investicije do 2030. biti 17 milijardi evra, plus 31 milijardu do 2035. godine, ne računajući toškove za vojsku i policiju. "Za vojsku će biti izdvojeno ne manje od 15 milijardi evra", rekao je Vučić. Istakao je da su predviđanja da će po stopi rasta Srbija do 2030. godine
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Vučić: Prosečna plata do 2035. iznosiće 1.700 evra

Vučić: Prosečna plata do 2035. iznosiće 1.700 evra

Vesti online pre 3 sata
Nacionalna strategija do 2035. godine: Veštačka inteligencija, stotine kilometara auto-puteva, hiljade robota-kučića

Nacionalna strategija do 2035. godine: Veštačka inteligencija, stotine kilometara auto-puteva, hiljade robota-kučića

Nova ekonomija pre 4 sati
Vučić najavio: Prosečna plata u Srbiji 1.320 evra do 2030, a 1.700 evra do 2035. godine

Vučić najavio: Prosečna plata u Srbiji 1.320 evra do 2030, a 1.700 evra do 2035. godine

IndeksOnline pre 4 sati
Vučić: Srbiju 2035. vidim kao članicu EU i jednog od lidera u AI, prosečna plata biće tada 1.700 evra

Vučić: Srbiju 2035. vidim kao članicu EU i jednog od lidera u AI, prosečna plata biće tada 1.700 evra

Glas Zaječara pre 4 sati
Vučić: Do 2030. prosečne plate 1.320 evra, penzije 750 evra – Do 2035. Srbija u EU

Vučić: Do 2030. prosečne plate 1.320 evra, penzije 750 evra – Do 2035. Srbija u EU

Stav.life pre 5 sati
Vučić: Građani mogu da budu mirni, neće biti nestašice nafte i naftnih derivata

Vučić: Građani mogu da budu mirni, neće biti nestašice nafte i naftnih derivata

RTV pre 5 sati
Vučić: „Prosečna plata u Srbiji 2030. biće 1.320 evra, a penzija 750 evra“

Vučić: „Prosečna plata u Srbiji 2030. biće 1.320 evra, a penzija 750 evra“

Serbian News Media pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićEvropska UnijaPredsednik SrbijeProsečna plata

Ekonomija, najnovije vesti »

Poskupljenje nafte i gasa ne pokazuje znake usporavanja, barel premašio 90 dolara

Poskupljenje nafte i gasa ne pokazuje znake usporavanja, barel premašio 90 dolara

Nova ekonomija pre 42 minuta
Udruženja poljoprivrednika: Država da razjasni nejasnoće u vezi sa subvencijama

Udruženja poljoprivrednika: Država da razjasni nejasnoće u vezi sa subvencijama

N1 Info pre 12 minuta
U Srbiji povećana kupovina goriva, na pojedinim pumpama i duplirana, privatnici ga sve teže nabavljaju

U Srbiji povećana kupovina goriva, na pojedinim pumpama i duplirana, privatnici ga sve teže nabavljaju

Nova pre 52 minuta
Cvećare vrve pred 8. mart, a cene cveća samo skaču! Ruže i luksuzni buketi do 200.000 dinara, a evo kako su kreću cene ostalih…

Cvećare vrve pred 8. mart, a cene cveća samo skaču! Ruže i luksuzni buketi do 200.000 dinara, a evo kako su kreću cene ostalih aranžmana!

Kurir pre 6 minuta
Evropski brodarski gigant obustavio dve ključne linije - do daljeg

Evropski brodarski gigant obustavio dve ključne linije - do daljeg

B92 pre 27 minuta