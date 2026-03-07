Sava prošle godine s gotovo trećinu većom neto dobiti

LJUBLJANA - Sava Group povećala je volumen poslovanja za 9,5 posto na 1,13 milijardi eura prošle godine, što je gotovo dvostruko više od planiranog rasta.

Neto dobit iznosila je 114,1 milijun eura, 29,8 posto više nego godinu prije i 35,8 posto više od planiranog, te je prvi put do sada premašila sto milijuna eura. Rast i premašivanje plana postignuti su u svim segmentima poslovanja, čemu su, prema njihovim riječima, najviše doprinijele bruto premije od neživotnih osiguranja i reosiguranja. Volumen neživotnih osiguranja porastao je za 6,3 posto na tržištima EU i za 14,9 posto na tržištima izvan EU. To je postignuto