Amerikanci su krenuli; Teheran: "Čekamo ih" VIDEO

Komandant Vazduhoplovno-svemirskih snaga Iranske revolucionarne garde, brigadni general Madžid Musavi, izjavio je danas da Iran pažljivo prati izveštaje o dolasku američkog nosača aviona "Džerald R. Ford" u region.

On je upozorio da su iranske snage spremne da reaguju ukoliko se brod približi regionalnim vodama. Musavi je, kako prenosi iranska televizija Press TV, rekao da iranske snage pomno nadgledaju situaciju nakon informacija da bi američki nosač aviona mogao biti upućen ka Bliskom istoku. "Kažu da nosač aviona 'Džerald R. Ford' dolazi u region. Čekamo da stignu do određenog perimetra", naveo je on. "USS Džerald R. Ford" je vodeći brod nove klase nosača aviona američke