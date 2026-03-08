Obrt: "Neprijatelj nas je pogrešno razumeo, uzvratićemo na svaki napad"

Iranski predsednik Masud Pezeškijan poručio je da je njegova izjava o napadima na susedne zemlje pogrešno protumačena i naglasio da Iran želi dobre odnose, ali da će odgovoriti na svaki napad.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da je njegova izjava da Iran neće napadati susedne zemlje osim ukoliko ga one ne napadnu prve "pogrešno protumačena od strane neprijatelja koji želi da poseju podele među susedima", prenela je danas iranska državna televizija. "Više puta je rečeno da smo braća i da moramo imati dobre odnose sa susedima. Međutim, primorani smo da uzvratimo na napade, ali to ne znači da imamo spor sa (susednom) zemljom ili da želimo da