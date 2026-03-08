Studenti u Aranđelovcu predali listu za lokalne izbore

Beta pre 54 minuta

Studenti iz Aranđelovca, koji su dobili podršku svih opozicionih stranaka u tom gradu, predali su danas svoju listu za lokalne izbore 29. marta, koja će nositi ime "Mladost pobeđuje".

Kako prenosi portal N1, njihova lista je prvobitno bila povučena kako bi se ispravili tehnički propusti, a jutros je ponovo predata, pa će, ukoliko je Gradska izborna komisija potvrdi, biti treća lista koja će učestvovati na izborima, jer je ranije potvrđena lista koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke (SNS), kao i lista Ruske stranke.

Predstavnici te liste student Jovan Radović i jedan od kandidata Uroš Savić za N1 su rekli da očekuju da se izborna komisija sastane danas tokom dana i da nakon toga dobiju odgovor da li je lista prihvaćena.

Prema rečima Savića na studentskoj listi biće i ljudi koji su nekada bili u politici, ali nema istaknutih članova opozicionih stranka, koje su odustale od učešća na lokalnim izborima u tom gradu i podržale studensku listu.

Jedan od kandidata na toj listi Uroš Savić kazao je da je od kada je Srpska napredna stranka na vlasti u Aranđelovcu, po prvi put, situacija takva da se izbori praktično održavaju u referendumskoj atmosferi.

"Ne postavlja se više pitanje ni o kakvoj trećoj listi, četvrtoj ovde je bukvalno sada referendum. Imamo ljude koji će glasati za Srpsku naprednu stranku i imamo ljude koji će glasati za našu studentsku listu", ocenio je Savić.

(Beta, 08.03.2026)