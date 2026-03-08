Zlatni korset i elegantne pantalone, a kosa do ramena: Ceca Ražnatović na koncertu u Loznici pokazala moćan stil: Folk diva oduševila (video)

Publika je uživala u koncertu i zajedno sa Cecom pevala njene hitove.

Ceca je otkrila da je liniju dovela do perfekcije bez rigoroznih dijeta. Večeras na koncertu u Loznici, folk diva Svetlana Ceca Ražnatović još jednom je pokazala svoj prepoznatljiv stil i harizmu. Na sceni se pojavila u zlatnom korsetu, uparenim sa elegantnim pantalonama, dok joj je kosa bila stilizovana do ramena, što je dodatno naglasilo njen moćan izgled. Cecin izbor garderobe nije samo vizuelno upečatljiv, već i pokazuje samopouzdanje i energiju kojom vlada na