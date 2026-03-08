Ovo su majka (49) i ćerka (25) koje su stradale kod Šapca! Poznato kako je došlo do udesa sa "audijem", ćerka pokušala da izbegne sudar pa poginula u trenu foto

Majka i ćerka, M. M. (49) i V. M. (25), kako Kurir saznaje, poginule su danas u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na obrenovačkom putu, u blizini skretanja za Korman kod Šapca. Prema nezvaničnim informacijama, do tragedije je došlo prilikom pokušaja preticanja, kada je potom došlo do sudara vozila sa vozilom iz suprotnog smera. Kako za Kurir tvrdi izvor upoznat sa slučajem, udes se dogodio u trenutku kada je V.M. iz "golfa" pokušala da obiđe automobil