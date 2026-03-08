Počeo je najbrži cirkus na planeti! Fantastični Rasel doneo pobedu Mercedesu u Australiji!

Vozač Mercedesa Džordž Rasel pobedio je danas u trci Formule 1 za Veliku nagradu Australije, kojom je počela nova, 77. sezona šampionata.

Rasel je na stazi "Albert Park" u Melburnu zabeležio šesti trijumf u karijeri, a na drugom mestu je završio njegov timski kolega Italijan Andrea Kimi Antoneli. Na poslednje mesto pobedničkog postolja popeo se vozač Ferarija Šarl Lekler, dok je njegov timski kolega Luis Hamilton zauzeo četvrtu poziciju. Peto mesto pripalo je braniocu titule vozaču Meklarena Landu Norisu, šesti je trku završio četvorostruki svetski šampion Maks Verstapen iz Red Bula, a sedmo mesto je