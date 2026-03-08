Sutra ujutro hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, do 19 stepeni

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Sutra ujutro hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, do 19 stepeni

Sutra ujutro će u Srbiji biti pretežno vedro i hladno, na krajnjem jugu umereno oblačno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na dva metra visine, dok će u toku dana biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda ( RHMZ), posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu, uz nešto više oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području i jak istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura biće od -1 do 8, a najviša od 14 do 19 stepeni. I u Beogradu će sutra biti sunčano, vetrovito i relativno toplo vreme, s
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Prognoza vremena za ponedeljak, 9. mart: Posle hladnog jutra sunčano, dio 19 stepeni

Prognoza vremena za ponedeljak, 9. mart: Posle hladnog jutra sunčano, dio 19 stepeni

Serbian News Media pre 2 sata
(Mape) Tačno ovog datuma u martu stižu kiša i zahlađenje! Najnovija prognoza Marka Čubrila: Čeka nas još jedna pojava koju…

(Mape) Tačno ovog datuma u martu stižu kiša i zahlađenje! Najnovija prognoza Marka Čubrila: Čeka nas još jedna pojava koju Srbi ne podnose

Blic pre 4 sati
Sunčano i toplije tokom dana, jutro hladno uz slab mraz

Sunčano i toplije tokom dana, jutro hladno uz slab mraz

Glas Zaječara pre 8 sati
Narednih dana pravo prolećno vreme

Narednih dana pravo prolećno vreme

NoviSad.com pre 8 sati
Toplo i drugog dana vikenda, krajem dana naoblačenje na jugu

Toplo i drugog dana vikenda, krajem dana naoblačenje na jugu

Vranje news pre 8 sati
Natprosečno toplo vreme i drugog dana vikenda

Natprosečno toplo vreme i drugog dana vikenda

N1 Info pre 8 sati
Posle hladnog jutra pretežno sunčano, do 19 stepeni

Posle hladnog jutra pretežno sunčano, do 19 stepeni

RTV pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatRHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Širom sveta proslave i demonstracije povodom Međunarodnog dana žena

Širom sveta proslave i demonstracije povodom Međunarodnog dana žena

Beta pre 18 minuta
Evakuacija srpskih državljana sa Bliskog istoka: Avion Er Srbije sleteo u Dubai, povratak u Beograd oko ponoći

Evakuacija srpskih državljana sa Bliskog istoka: Avion Er Srbije sleteo u Dubai, povratak u Beograd oko ponoći

Newsmax Balkans pre 18 minuta
Brankica lečila rak dojke, pa saznala da se proširio Jedina šansa za oporavak joj je lečenje van zemlje, a za to joj treba…

Brankica lečila rak dojke, pa saznala da se proširio Jedina šansa za oporavak joj je lečenje van zemlje, a za to joj treba naša pomoć

Blic pre 8 minuta
Zašto smo ovih dana umorni i bezvoljni iako je stiglo lepo vreme: Nauka ima odgovor

Zašto smo ovih dana umorni i bezvoljni iako je stiglo lepo vreme: Nauka ima odgovor

Danas pre 18 minuta
Pooginula dva vojnika Izraela

Pooginula dva vojnika Izraela

Politika pre 3 minuta