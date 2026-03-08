Vučić čestitao ženama 8. mart: Hvala što toliko volite našu Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas Dan žena, 8. mart, uz zahvalnost ženama što, kako je naveo, toliko vole našu Srbiju. "Drage žene, hvala vam na svemu, hvala što toliko volite našu Srbiju! Da vam svaki dan bude srećan i pun ljubavi i poštovanja koje zaslužujete.

Srećan 8. mart!", napisao je Aleksandar Vučić u objavi na Instagram nalogu avucic. On je u čestitki zahvalio ženama, kako je istakao, za svaku podršku, brigu, reč, za svaki radni dan, za sve što su uradile za Srbiju. "Moj najveći naklon vama. Beskrajno vam hvala na svemu, sve najbolje vam želim, srećan praznik, živela Srbija!", poručio je Vučić. Širom sveta danas se obeležava 8. mart - Dan žena, a u Srbiji je prvi put obeležen 1914. godine, svega pet godina nakon