Vučić čestitao ženama 8. mart: Hvala što toliko volite našu Srbiju

NIN pre 5 sati  |  Tanjug
Vučić čestitao ženama 8. mart: Hvala što toliko volite našu Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas Dan žena, 8. mart, uz zahvalnost ženama što, kako je naveo, toliko vole našu Srbiju. "Drage žene, hvala vam na svemu, hvala što toliko volite našu Srbiju! Da vam svaki dan bude srećan i pun ljubavi i poštovanja koje zaslužujete.

Srećan 8. mart!", napisao je Aleksandar Vučić u objavi na Instagram nalogu avucic. On je u čestitki zahvalio ženama, kako je istakao, za svaku podršku, brigu, reč, za svaki radni dan, za sve što su uradile za Srbiju. "Moj najveći naklon vama. Beskrajno vam hvala na svemu, sve najbolje vam želim, srećan praznik, živela Srbija!", poručio je Vučić. Širom sveta danas se obeležava 8. mart - Dan žena, a u Srbiji je prvi put obeležen 1914. godine, svega pet godina nakon
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Petković i Mesarović razgovarali sa 35 preduzetnica o položaju žena na KiM

Petković i Mesarović razgovarali sa 35 preduzetnica o položaju žena na KiM

RTS pre 30 minuta
Imperativ predsednika Vučića: Jačanje preduzetništva na KiM - ministarka Mesarović provela Dan žena sa 35 preduzetnica iz…

Imperativ predsednika Vučića: Jačanje preduzetništva na KiM - ministarka Mesarović provela Dan žena sa 35 preduzetnica iz južne srpske pokrajine

Dnevnik pre 2 sata
Petković i Mesarović razgovarali sa 35 preduzetnica o položaju žena na Kosovu i Metohiji

Petković i Mesarović razgovarali sa 35 preduzetnica o položaju žena na Kosovu i Metohiji

Euronews pre 3 sata
Petković i Mesarović razgovarali sa 35 preduzetnica o položaju žena u AP KiM

Petković i Mesarović razgovarali sa 35 preduzetnica o položaju žena u AP KiM

RTV pre 4 sati
Mesarović i Petković se družili sa preduzetnicama sa Kosova i Metohije na Dan žena (foto)

Mesarović i Petković se družili sa preduzetnicama sa Kosova i Metohije na Dan žena (foto)

Blic pre 4 sati
Preduzetnice sa KiM u Beogradu povodom Dana žena; Obratio im se Vučić: "Hvala što čuvate otadžbinu" FOTO/VIDEO

Preduzetnice sa KiM u Beogradu povodom Dana žena; Obratio im se Vučić: "Hvala što čuvate otadžbinu" FOTO/VIDEO

B92 pre 4 sati
"Moj najveći naklon vama" Vučić čestitao 8. mart: "Hvala što toliko volite našu Srbiju"

"Moj najveći naklon vama" Vučić čestitao 8. mart: "Hvala što toliko volite našu Srbiju"

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbijedan žena

Društvo, najnovije vesti »

Održan protest "Hrabrost je ženskog roda": "Žene ne odustaju - do pobede!"

Održan protest "Hrabrost je ženskog roda": "Žene ne odustaju - do pobede!"

N1 Info pre 9 minuta
"Ne želimo samo pad režima, već suštinsku promenu načina na koji se gleda na žene": Osmomartovski protesti u Novom Sadu i…

"Ne želimo samo pad režima, već suštinsku promenu načina na koji se gleda na žene": Osmomartovski protesti u Novom Sadu i Beogradu

Insajder pre 14 minuta
Novi predsednik AKS: Dva su ključna problema u advokaturi

Novi predsednik AKS: Dva su ključna problema u advokaturi

Radio 021 pre 45 minuta
Ako su žene na selu kičme sela činimo li dovoljno da tu kičmu osnažimo?

Ako su žene na selu kičme sela činimo li dovoljno da tu kičmu osnažimo?

RTV pre 15 minuta
Zelenski: Ukrajinski specijalisti stižu u zemlje Persijskog zaliva sledeće nedelje

Zelenski: Ukrajinski specijalisti stižu u zemlje Persijskog zaliva sledeće nedelje

IndeksOnline pre 4 minuta