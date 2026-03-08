Drage dame, srećan praznik!

Danas je Međunarodni dan žena, koji simbolizuje dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca.

Prvi nacionalni Dan žena obeležen je 28. februara 1909. u Sjedinjenim Američkim Državama nakon deklaracije koju je izdala Socijalistička partija Amerike. Avgusta iste godine organizovana je Međunarodna konferencija žena socijalističke Druge internacionale. Inspirisana američkim delovanjem povodom ovog pitanja, Nemica Luiz Cic predložila je organizovanje Međunarodnog dana žene. Inicijativu za ovaj praznik preuzela je nemačka feministkinja i komunistkinja Klara