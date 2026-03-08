Pripadnici MUP-a širom Srbije iznenadili žene: Ruže i čokolade za 8. mart izmamile osmehe

Povodom Međunarodnog dana žena, pripadnici MUP-a Srbije širom zemlje obradovali su dame malim, ali pažljivo odabranim znakom pažnje.

Policajci su na ulicama gradova i mesta prilazili pripadnicama lepšeg pola i uručivali im ruže i čokolade, uz osmeh i čestitke za 8. mart. "Mali znak pažnje za veliki doprinos žena našem društvu", navodi se na zvaničnoj Instagram stranici MUP-a. Ovaj gest izmamio je osmehe mnogim ženama, koje su bile prijatno iznenađene simboličnim poklonom i lepom porukom poštovanja i zahvalnosti. (Telegraf.rs)