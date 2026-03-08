Pripadnici MUP-a širom Srbije iznenadili žene: Ruže i čokolade za 8. mart izmamile osmehe

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Pripadnici MUP-a širom Srbije iznenadili žene: Ruže i čokolade za 8. mart izmamile osmehe

Povodom Međunarodnog dana žena, pripadnici MUP-a Srbije širom zemlje obradovali su dame malim, ali pažljivo odabranim znakom pažnje.

Policajci su na ulicama gradova i mesta prilazili pripadnicama lepšeg pola i uručivali im ruže i čokolade, uz osmeh i čestitke za 8. mart. "Mali znak pažnje za veliki doprinos žena našem društvu", navodi se na zvaničnoj Instagram stranici MUP-a. Ovaj gest izmamio je osmehe mnogim ženama, koje su bile prijatno iznenađene simboličnim poklonom i lepom porukom poštovanja i zahvalnosti. (Telegraf.rs)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Gest koji je raznežio Srbiju: Pripadnici MUP ženama delili ruže za 8. mart (Foto)

Gest koji je raznežio Srbiju: Pripadnici MUP ženama delili ruže za 8. mart (Foto)

Mondo pre 45 minuta
Širom sveta obeležava se Dan žena - a šta žene zapravo očekuju za svoj dan?

Širom sveta obeležava se Dan žena - a šta žene zapravo očekuju za svoj dan?

RTV pre 1 sat
Izađi, izbori se! Zrenjanin prvi put obeležio 8. mart na Trgu slobode – poruke protiv eksploatacije i nepravde Izađi, izbori…

Izađi, izbori se! Zrenjanin prvi put obeležio 8. mart na Trgu slobode – poruke protiv eksploatacije i nepravde Izađi, izbori se!

Volim Zrenjanin pre 5 sati
Iznenađenje za Osmi mart: Osnovci iz Aleksandrovca delili praznične čestitke ženama u centru varošice (foto)

Iznenađenje za Osmi mart: Osnovci iz Aleksandrovca delili praznične čestitke ženama u centru varošice (foto)

Kurir pre 7 sati
Širom sveta obeležava se Dan žena

Širom sveta obeležava se Dan žena

Euronews pre 10 sati
Danas je 8. mart, Međunarodni dan žena

Danas je 8. mart, Međunarodni dan žena

Gradski portal 018 pre 10 sati
Portal Volim Zrenjanin svim pripadnicama lepšeg pola čestita 8. mart, Međunarodni dan žena! Međunarodni dan žena U Srbiji se…

Portal Volim Zrenjanin svim pripadnicama lepšeg pola čestita 8. mart, Međunarodni dan žena! Međunarodni dan žena U Srbiji se Dan žena obeležava od 1914. godine, a Ujedinjene nacije su 8. mart zvanično proglasile Međunarodnim danom žena 1975. godine.

Volim Zrenjanin pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MUPPolicijaženeMup Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Održan protest "Hrabrost je ženskog roda": "Žene ne odustaju - do pobede!"

Održan protest "Hrabrost je ženskog roda": "Žene ne odustaju - do pobede!"

N1 Info pre 10 minuta
"Ne želimo samo pad režima, već suštinsku promenu načina na koji se gleda na žene": Osmomartovski protesti u Novom Sadu i…

"Ne želimo samo pad režima, već suštinsku promenu načina na koji se gleda na žene": Osmomartovski protesti u Novom Sadu i Beogradu

Insajder pre 15 minuta
Završen protest poljoprivrednika u Bogatiću - posle 25 dana traktori sklonjeni sa ulica

Završen protest poljoprivrednika u Bogatiću - posle 25 dana traktori sklonjeni sa ulica

RTV pre 0 minuta
Ako su žene na selu kičme sela činimo li dovoljno da tu kičmu osnažimo?

Ako su žene na selu kičme sela činimo li dovoljno da tu kičmu osnažimo?

RTV pre 15 minuta
Novi predsednik AKS: Dva su ključna problema u advokaturi

Novi predsednik AKS: Dva su ključna problema u advokaturi

Radio 021 pre 45 minuta