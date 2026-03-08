Širom sveta obeležava se Dan žena

Euronews pre 6 sati  |  Autor: Tanjug
Širom sveta danas se obeležava 8. mart - Dan žena.

U Srbiji, on je prvi put obeležen 1914. godine, svega pet godina nakon prve proslave Dana žena u Njujorku, 28. februara 1909. Ujedinjene nacije su sedamdesetih 20. veka, postupno prihvatile 8. mart kao međunarodni Dan zena, da bi Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1977. godine pozvala da se 8. mart usvoji kao praznik posvećen pravima žena. Prethodno, feministički pokret na Zapadu prihvatio je odnosno preuzeo taj datum, koji je prvobitno bio praznik levice. U
Izađi, izbori se! Zrenjanin prvi put obeležio 8. mart na Trgu slobode – poruke protiv eksploatacije i nepravde Izađi, izbori…

Volim Zrenjanin pre 2 sata
RTV pre 6 sati
Gradski portal 018 pre 7 sati
Portal Volim Zrenjanin svim pripadnicama lepšeg pola čestita 8. mart, Međunarodni dan žena! Međunarodni dan žena U Srbiji se…

Portal Volim Zrenjanin svim pripadnicama lepšeg pola čestita 8. mart, Međunarodni dan žena! Međunarodni dan žena U Srbiji se Dan žena obeležava od 1914. godine, a Ujedinjene nacije su 8. mart zvanično proglasile Međunarodnim danom žena 1975. godine.

Volim Zrenjanin pre 7 sati
Danas pre 7 sati
Mondo pre 7 sati
Beta pre 8 sati
