Širom sveta obeležava se Dan žena

Širom sveta danas se obeležava 8. mart - Dan žena.

U Srbiji, on je prvi put obeležen 1914. godine, svega pet godina nakon prve proslave Dana žena u Njujorku, 28. februara 1909. Ujedinjene nacije su sedamdesetih 20. veka, postupno prihvatile 8. mart kao međunarodni Dan zena, da bi Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1977. godine pozvala da se 8. mart usvoji kao praznik posvećen pravima žena. Prethodno, feministički pokret na Zapadu prihvatio je odnosno preuzeo taj datum, koji je prvobitno bio praznik levice. U