Portal Volim Zrenjanin svim pripadnicama lepšeg pola čestita 8. mart, Međunarodni dan žena! Međunarodni dan žena U Srbiji se Dan žena obeležava od 1914. godine, a Ujedinjene nacije su 8. mart zvanično proglasile Međunarodnim danom žena 1975. godine.

Međunarodni dan žena, ili kolokvijalno 8. mart (Osmi mart), dan je posvećen ženama i obeležava se svake godine 8. marta.

To je dan koji podseća na dugu i često tešku borbu za ženska ljudska prava, odnosno za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Iza ovog datuma ne stoje samo cveće i čestitke, već i sećanje na generacije žena koje su kroz istoriju tražile dostojanstven rad, pravo glasa i mesto u društvu koje im pripada. Prvi Dan žena obeležen je 1909. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, deklaracijom koju je donela Socijalistička partija Amerike. Među