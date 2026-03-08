Danas je 8. mart – Međunarodni dan žena

Danas je 8. mart – Međunarodni dan žena

Osmi mart, poznat kao Međunarodni dan žena, obeležava se širom sveta kao praznik posvećen ženama i njihovom društvenom, ekonomskom i političkom položaju.

Ovaj praznik ima više od jednog veka tradicije. Ideja o obeležavanju dana posvećenog pravima žena potekla je početkom 20. veka, a ubrzo je prihvaćena u mnogim zemljama. Vremenom je 8. mart postao i simbol poštovanja, zahvalnosti i pažnje prema ženama. U Srbiji i regionu ovaj praznik ima i snažnu društvenu dimenziju. Tradicionalno se ženama poklanja cveće, najčešće karanfili ili ruže, ali i čokolade, parfemi i drugi mali znakovi pažnje. U školama i vrtićima deca
Portal Volim Zrenjanin svim pripadnicama lepšeg pola čestita 8. mart, Međunarodni dan žena! Međunarodni dan žena U Srbiji se…

Portal Volim Zrenjanin svim pripadnicama lepšeg pola čestita 8. mart, Međunarodni dan žena! Međunarodni dan žena U Srbiji se Dan žena obeležava od 1914. godine, a Ujedinjene nacije su 8. mart zvanično proglasile Međunarodnim danom žena 1975. godine.

8. mart: Marš za ravnopravnost koji traje više od jednog veka

Danas Međunarodni dan žena

Osmi mart u brojkama: Žene rade "dve smene", zarađuju manje, a kompanije koje one vode su profitabilnije

Danas se obeležava Međunarodni dan žena

Drage dame, srećan praznik!

Osmi mart, ženski marš za ravnopravnost i dalje traje

