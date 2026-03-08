Danas je 8. mart – Međunarodni dan žena

Osmi mart, poznat kao Međunarodni dan žena, obeležava se širom sveta kao praznik posvećen ženama i njihovom društvenom, ekonomskom i političkom položaju.

Ovaj praznik ima više od jednog veka tradicije. Ideja o obeležavanju dana posvećenog pravima žena potekla je početkom 20. veka, a ubrzo je prihvaćena u mnogim zemljama. Vremenom je 8. mart postao i simbol poštovanja, zahvalnosti i pažnje prema ženama. U Srbiji i regionu ovaj praznik ima i snažnu društvenu dimenziju. Tradicionalno se ženama poklanja cveće, najčešće karanfili ili ruže, ali i čokolade, parfemi i drugi mali znakovi pažnje. U školama i vrtićima deca